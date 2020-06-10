В Ставрополе в День России вывесят 20 тысяч флагов
В преддверии Дня России Ставрополь украсят более 20 тысяч российских флагов. Об этом сообщает пресс-служба администрации краевого центра. Полотна с триколором появятся на балконах и окнах жилых домов, на фасадах учреждений образования, культуры.
Напомним, что российский триколор площадью 160 квадратных метров украсит фасад студенческого общежития по ул. Пушкина Ставропольского государственного аграрного университета.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе рассказали, как пройдет парад Победы. Об этом сегодня, 9 июня говорил Владимир Владимиров на совещании по вопросу подготовки торжественного шествия.
По словам губернатора, парад Победы в крае должен пройти безопасно. Так, все участники мероприятия обязательно сдадут тесты на коронавирус. Говорили и о зрителях торжественного шествия.
Они смогут заходить по пригласительным билетам. А еще на входе ставропольцам будут дезинфицировать руки, а также выдавать маски.
ИСТОЧНИК KP.RU