В Ставрополе в День России вывесят 20 тысяч флагов

10 Июнь 2020 2020-06-10T12:08:34+03:00

Полотна с триколором появятся на балконах и окнах жилых домов, на фасадах учреждений образования, культуры

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В преддверии Дня России Ставрополь украсят более 20 тысяч российских флагов. Об этом сообщает пресс-служба администрации краевого центра. Полотна с триколором появятся на балконах и окнах жилых домов, на фасадах учреждений образования, культуры.

Напомним, что российский триколор площадью 160 квадратных метров украсит фасад студенческого общежития по ул. Пушкина Ставропольского государственного аграрного университета.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе рассказали, как пройдет парад Победы. Об этом сегодня, 9 июня говорил Владимир Владимиров на совещании по вопросу подготовки торжественного шествия.

По словам губернатора, парад Победы в крае должен пройти безопасно. Так, все участники мероприятия обязательно сдадут тесты на коронавирус. Говорили и о зрителях торжественного шествия.

Они смогут заходить по пригласительным билетам. А еще на входе ставропольцам будут дезинфицировать руки, а также выдавать маски.

ИСТОЧНИК KP.RU