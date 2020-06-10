2020-06-10T12:41:22+03:00
Общество

В Ставрополе бесплатно раздают молочные наборы

Это будет свежая продукция
Ася АСРЯН@asya1693
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В нашем регионе более 10 тысяч семей получат бесплатные наборы свежей молочной продукции.

Молочные продукты раздадут пенсионерам с небольшой пенсией, многодетным, семьям с детьми инвалидами и одиноким матерям. Сообщается, что за день в краевой столице будут развозить несколько сотен таких продуктовых наборов.

Это будет свежая молочная продукция - сразу с завода. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Ставрополя

ИСТОЧНИК KP.RU

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