В Ставрополе бесплатно раздают молочные наборы
Это будет свежая продукция
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В нашем регионе более 10 тысяч семей получат бесплатные наборы свежей молочной продукции.
Молочные продукты раздадут пенсионерам с небольшой пенсией, многодетным, семьям с детьми инвалидами и одиноким матерям. Сообщается, что за день в краевой столице будут развозить несколько сотен таких продуктовых наборов.
Это будет свежая молочная продукция - сразу с завода. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Ставрополя
ИСТОЧНИК KP.RU