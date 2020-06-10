Главврач больницы в Коммунарке поедет в Дагестан для помощи с COVID-19

10 Июнь 2020 2020-06-10T13:10:18+03:00

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Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко отправится в Дагестан помогать в борьбе с COVID-19. По его словам, основные действия московских врачей - это помощь коллегам в рамках медицинской и организационной помощи.

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- Москва первая попала в эпидсезон. И, конечно, тот опыт, который накоплен в московской системе, является самым большим. С учетом того, что идет спад заболеваемости, мне кажется, совершенно логичным решение экспортировать наш опыт в регионы, - рассказал журналистам Денис Проценко.

По данным на утро 10 июня 2020 года коронавирусом в Дагестане заражено 6175 человек. Несмотря на относительную стабилизацию ситуации в республике, суточный прирост составил 98 зараженных.

Дагестан продолжает оставаться регионом с самым высоким процентом смертности. Здесь около 5% зараженных скончались от COVID-19 и сопутствующих осложнений. В абсолютных цифрах это 309 летальных исходов.

Продолжает расти число дагестанцев, перенесших коронавирус. Уже 4636 человек выздоровело. За последние 24 часа ещё 25 пациентов были выписаны из больниц. Всего в регионе 1230 активных зараженных.

ИСТОЧНИК KP.RU