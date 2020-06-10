Cанатории Кавминвод получили кредиты под 2 процента

10 Июнь 2020 2020-06-10T13:07:12+03:00

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Льготные средства в рамках Постановления правительства РФ № 696 предоставлены профсоюзным санаториям КМВ, в числе которых крупные и популярные здравницы региона: санаторий «Родник» (Кисловодск), «Центр восстановительной медицины - Санаторий «Лесная поляна» (Пятигорск), «Базовый санаторий «Виктория» (Ессентуки) и другие. Общая численность сотрудников данных учреждений составляет более 5000 человек.

Заемщикам, воспользовавшимся новой льготной программой, при сохранении не менее 80% штата работников государством будет погашено от 50 до 100% задолженности по кредиту перед банком. При расчете суммы займа учитывается количество сотрудников, МРОТ, районный коэффициент в субъекте, где зарегистрирован заемщик, ставка по взносам с заработной платы и срока кредита. Финансирование по новой программе возможно на срок до 30 июня 2021 года.

Александр Дыренко, управляющий ВТБ в СКФО, прокомментировал: «На Ставрополье находится много широко известных санаториев и курортных организаций. В результате пандемии коронавируса многие предприятия этой сферы оказались в непростой ситуации. Новая льготная программа правительства - это своевременный инструмент, который поможет компаниям отрасли более комфортно выйти на прежние финансовые показатели, а также сохранить профессиональные коллективы».

- В профсоюзных санаториях трудятся несколько тысяч сотрудников. Наша главная задача - сохранить большой профессиональный коллектив. В период вынужденного приостановления деятельности учреждений, связанного с распространением COVID-19, нам это удалось. Отмечу, что также были в полном объеме выполнены указы Президента РФ о сохранении заработной платы, - подчеркнул Николай Мурашко, генеральный директор ООО «Курортное управление (холдинг) г. Кисловодск». - Сейчас здравницы постепенно возобновляют свою работу, и новые меры поддержки помогут успешно преодолеть существующие сложности.

Обратиться за кредитом по новой программе можно в контакт-центр ВТБ для предпринимателей по телефону 8 (800) 200-77-99 или в отделения банка.

ИСТОЧНИК KP.RU