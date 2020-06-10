На Ставрополье впервые суточное число выздоровевших от коронавируса выше числа заболевших
Сегодняшняя статистика по коронавирусной инфекции на Ставрополье выглядит необычно.
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Впервые суточное число выздоровевших пациентов в крае почти в 2 раза выше числа заболевших - 163 против 85. Об этом сообщил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.
Всего из-под медицинского наблюдения выписаны уже 1650 пациентов.
- Конечно, сводка одного дня - этого слишком мало, чтобы делать глобальные выводы. Но что таких цифр мы ждем и хотим сделать их трендом - абсолютно точно. В то же время, болезнь пока еще не отступила, - обратился Владимиров к жителям региона.
Ранее «КП-Северный Кавказ писала, что за сутки скончались еще двое пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция.
Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей. Всего умерших от коронавируса в крае - 65. А число заболевших достигло 3338.
- Это напоминание о том, что соблюдать меры профилактики и быть внимательными к своему здоровью все еще очень важно! Берегите себя и будьте здоровы, - призвал он земляков.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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