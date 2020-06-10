2020-06-10T13:13:01+03:00
Общество

На Ставрополье впервые суточное число выздоровевших от коронавируса выше числа заболевших

Число заболевших достигло 3338
Ася АСРЯН@asya1693
Поделиться:
Комментарии: comments1
Всего из-под медицинского наблюдения выписаны уже 1650 пациентовВсего из-под медицинского наблюдения выписаны уже 1650 пациентовФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Сегодняшняя статистика по коронавирусной инфекции на Ставрополье выглядит необычно.

Жизнь при пандемии: коронавирус на Ставрополье и Северном Кавказе

00:00
00:00

Впервые суточное число выздоровевших пациентов в крае почти в 2 раза выше числа заболевших - 163 против 85. Об этом сообщил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

Всего из-под медицинского наблюдения выписаны уже 1650 пациентов.

- Конечно, сводка одного дня - этого слишком мало, чтобы делать глобальные выводы. Но что таких цифр мы ждем и хотим сделать их трендом - абсолютно точно. В то же время, болезнь пока еще не отступила, - обратился Владимиров к жителям региона.

Ранее «КП-Северный Кавказ писала, что за сутки скончались еще двое пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция.

Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей. Всего умерших от коронавируса в крае - 65. А число заболевших достигло 3338.

- Это напоминание о том, что соблюдать меры профилактики и быть внимательными к своему здоровью все еще очень важно! Берегите себя и будьте здоровы, - призвал он земляков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

На Ставрополье коронавирусом за сутки заболели 85 человек

Скончались еще два пациента (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Ставрополе»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24