На Ставрополье впервые суточное число выздоровевших от коронавируса выше числа заболевших

10 Июнь 2020 2020-06-10T13:13:01+03:00

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Сегодняшняя статистика по коронавирусной инфекции на Ставрополье выглядит необычно.

Жизнь при пандемии: коронавирус на Ставрополье и Северном Кавказе 00:00 00:00

Впервые суточное число выздоровевших пациентов в крае почти в 2 раза выше числа заболевших - 163 против 85. Об этом сообщил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

Всего из-под медицинского наблюдения выписаны уже 1650 пациентов.

- Конечно, сводка одного дня - этого слишком мало, чтобы делать глобальные выводы. Но что таких цифр мы ждем и хотим сделать их трендом - абсолютно точно. В то же время, болезнь пока еще не отступила, - обратился Владимиров к жителям региона.

Ранее «КП-Северный Кавказ писала, что за сутки скончались еще двое пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция.

Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей. Всего умерших от коронавируса в крае - 65. А число заболевших достигло 3338.

- Это напоминание о том, что соблюдать меры профилактики и быть внимательными к своему здоровью все еще очень важно! Берегите себя и будьте здоровы, - призвал он земляков.

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ИСТОЧНИК KP.RU