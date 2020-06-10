В Ставрополе завершают реставрацию краевого Театра кукол

10 Июнь 2020 2020-06-10T13:47:57+03:00

Всего на выполнение работ выделили более 268 миллионов рублей

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В Ставрополе работы по переоборудованию памятника истории и культуры «Народный дом конца XIX века» под краевой театр кукол выполнены на 70 %. Об этом сообщил министр строительства и архитектуры Ставрополья Валерий Савченко.

Всего на выполнение работ выделили более 268 миллионов рублей. Из них 40 миллионов — из краевого бюджета.

Сейчас закупаются специализированное оборудование и мебель. Завершить работы планируется к сентябрю 2020 года.

В пресс-службе министерства напомнили, что в здании полностью заменят полы, кровлю, окна, двери, отремонтируют фасад и сменят стропильные конструкции на чердаке.

В театре появятся новые кабинеты, помещения, холлы, а также сцена и гардеробная.

Немного из истории: долгое время у «кукольников» в Ставрополе вообще своего адреса не было. В середине 80-х они поселились в историческом здании народного дома на проспекте Октябрьской революции, где долго и успешно работали. Но вот здание обветшало. Театр «переехал» сначала во Дворец Гагарина, потом во Дворец культуры и спорта. А там, где должны идти спектакли, теперь хранится реквизит. Места в помещении недостаточно, вентиляции нормальной нет, поэтому сшитые для полусотни спектаклей куклы портятся от грибка.

ИСТОЧНИК KP.RU