В Невинномысске спасатели ищут тело утонувшего школьника

10 Июнь 2020 2020-06-10T14:04:58+03:00

В городе отметили и другое происшествие с подростком

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В Невинномысске за день случилось два происшествия. В первом школьник не смог переплыть реку. Он достиг водоворота на опасной глубине и утонул. Об этом рассказывает пресс-служба администрации города.

Тело 17-летнего подростка ищут. Его друг, который был рядом, ничего сделать не смог.

- Спасатели напоминают всем невинномысцам: купание в непредназначенных для этого местах опасно для жизни! Не оставляйте детей без присмотра! - пишет мэрия.

В другом происшествии пострадала 10-летняя школьница. Девочка хотела переехать оживленную дорогу на велосипеде через пешеходный переход. Автомобилист не успел среагировать на движение подростка.

- Пострадавшую с травмами доставили в травматологическое отделение городской больницы. По факту ДТП проводится проверка, - сказано в сообщении администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU