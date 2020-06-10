В Невинномысске спасатели ищут тело утонувшего школьника
В Невинномысске за день случилось два происшествия. В первом школьник не смог переплыть реку. Он достиг водоворота на опасной глубине и утонул. Об этом рассказывает пресс-служба администрации города.
Тело 17-летнего подростка ищут. Его друг, который был рядом, ничего сделать не смог.
- Спасатели напоминают всем невинномысцам: купание в непредназначенных для этого местах опасно для жизни! Не оставляйте детей без присмотра! - пишет мэрия.
В другом происшествии пострадала 10-летняя школьница. Девочка хотела переехать оживленную дорогу на велосипеде через пешеходный переход. Автомобилист не успел среагировать на движение подростка.
- Пострадавшую с травмами доставили в травматологическое отделение городской больницы. По факту ДТП проводится проверка, - сказано в сообщении администрации.
ИСТОЧНИК KP.RU