В Пятигорске молодёжный форум «Машук» проведут в режиме онлайн

10 Июнь 2020 2020-06-10T14:33:57+03:00

Также в этом году создадут карьерную мастерскую – сетевую площадку для участников и ведущих работодателей СКФО Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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XI Северо-Кавказский молодёжный форум «Машук» в этом году переходит в онлайн-режим. Его площадки откроются с 10 по 26 августа. Форум планирует собрать более трёх тысяч участников. Публичные защиты проектов также пройдут в сети.

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Желающие поучаствовать в молодежном форуме должны до 20 июля оставить свою заявку в автоматизированной информационной системе «Молодёжь России».

«Машук» пройдет в три смены. Так, с 11 по 16 августа состоится смена «Глобальные вызовы». После нее, участников ждет смена «Национальный код». Она продлится с 15 по 20. Смена «Мастерская сообществ» станет доступна с 19 по 24 августа.

Также в этом году создадут карьерную мастерскую – сетевую площадку для участников и ведущих работодателей СКФО.

ИСТОЧНИК KP.RU