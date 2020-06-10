Шестилетний чеченский Шварценеггер вдохновил сверстников по всей России

10 Июнь 2020 2020-06-10T15:20:58+03:00

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Дети, которые устанавливают рекорды по отжимания на Северном Кавказе вдохновляют своих сверстников по всей России.

Мировые рекорды, которые установили дети с Северного Кавказа 00:00 00:00

Так, первоклассник из Екатеринбурга увидев ролик, где пятилетний Рахим Куриев из Чечни отжимается больше четырех тысяч раз решил повторить его успех и сделал это.

Пока рано рассуждать, как сложится жизнь юных атлетов: может они станут чемпионами, а может, нет. Но рекорды, которые установили эти дети уже прославили их на всю страну. А первокласснику Рахиму Куриеву его первый рекорд принес звание почетного гражданина Чеченской Республики.

В 2018 году именно с него началась эта гонка отжиманий.

Тогда его результат Книга рекордов России официально не засчитала. Но мальчик не отчаялся и в тот, же день повторил 5 тысяч отжиманий прямо на капоте нового немецкого автомобиля, подаренного Рамзаном Кадыровым.

Подробнее о том, какие рекорды по отжиманиям планируют побить маленькие жители Северного Кавказа слушайте на радио «Комсомольская правда» на частоте 105,7 FM - в Ставрополе и 88,8 FM - в регионе Кавминвод.

ИСТОЧНИК KP.RU