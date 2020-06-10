На Ставрополье лесник для отчетности подставил подругу

10 Июнь 2020 2020-06-10T15:32:35+03:00

Обманутая ставропольчанка обратилась в полицию и на лесника завели уголовное дело Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Мужчине не хватало пойманных нарушителей для выполнения плана, поставленного начальством

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Против лесника Невинномысского участкового лесничества в селе Барсуковском возбудили уголовное дело о служебном подлоге и превышении полномочий.

Так, осенью этого года мужчина решил улучшить показатели своей работы и пошел на служебное преступление. Предприимчивый ставрополец уговорил свою знакомую дать ему паспортные данные, чтобы составить на нее административный протокол.

Причина проста - леснику не хватало пойманных нарушителей для выполнения плана, поставленного начальством.

Доверчивая ставропольчанка согласилась. Женщина поверила леснику, что ей не придется платить штраф. Но друг обманул ее.

После составления протокола женщине присудили штраф на 500 рублей. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по Ставрополью.

Обманутая ставропольчанка обратилась в полицию и на лесника завели уголовное дело. Злоумышленнику назначили судебный штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU