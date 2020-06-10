Ставрополье с 11 июня переходит к первому этапу снятия ограничительных мер

10 Июнь 2020 2020-06-10T15:57:22+03:00

С 11 июня смогут начать работу непродовольственные магазины площадью до 400 квадратных метров, откроются уличные площадки для занятий спортом Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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Эпидемиологическая ситуация в нашем крае остаётся стабильной. Индекс распространения инфекции не растет.

Жизнь при пандемии: коронавирус на Ставрополье и Северном Кавказе 00:00 00:00

На Ставрополье наращивается число проводимых тестов. Резерв созданного коечного фонда – достаточен для того, чтобы оказывать медицинскую помощь всем пациентам.

Как сообщил сегодня, 10 июня губернатор Ставрополья, угроза коронавируса не исчезла, но мы можем ей противостоять.

- В целом, всё это дает нам возможность уже с завтрашнего дня перейти к первому этапу постепенного снятия ограничительных мер, - заявил Владимир Владимиров.

В том числе, смогут начать работу непродовольственные магазины площадью до 400 квадратных метров, откроются уличные площадки для занятий спортом.

Начнут работу летние веранды предприятий общепита, станет доступна инфраструктура курортных парков, станут более комфортными условия для проведения парада Победы. Будет введён ряд других послаблений.

Снятие самоизоляции по коронавирусу на Ставрополье.Угроза коронавируса не исчезла, но Ставропольский край уверенно ей противостоит. Губернатор Ставрополья сообщил о первом этапе снятия ограничительных мер

- Действие остальных мер предосторожности мы продлим до 1 июля, чтобы оценить воздействие на эпидобстановку первого этапа снятия ограничений. Нам всем нужно помнить, что вирус по-прежнему здесь. Он не отступил. И это требует от нас самого ответственного отношения к своему здоровью и здоровью окружающих, - добавил Владимиров.

По-прежнему важно внимательно относиться к профилактике и следовать рекомендациям медиков и Роспотребнадзора.

Если эпидситуация на Ставрополье снова станет напряжённой, необходимость введения ограничительных мер может возникнуть вновь.

- Уверен, все мы хотим как можно быстрее вернуться к нормальной жизни. Давайте вместе всё сделаем для этого, - сообщил Владимиров.

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ИСТОЧНИК KP.RU