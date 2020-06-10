На Ставрополье с 11 июня начнут работу летние веранды, непродовольственные магазины

10 Июнь 2020 2020-06-10T16:13:51+03:00

Будет введён ряд других послаблений

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Ставрополье с 11 июня переходит к первому этапу снятия ограничительных мер. Об этом сегодня, 10 июня сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.

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Так, с завтрашнего дня в крае начнут работу летние веранды предприятий общепита, станет доступна инфраструктура курортных парков, станут более комфортными условия для проведения парада Победы.

Будет введён ряд других послаблений.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе рассказали, как пройдет парад Победы. По словам губернатора, парад Победы в крае должен пройти безопасно.

Снятие самоизоляции по коронавирусу на Ставрополье.Угроза коронавируса не исчезла, но Ставропольский край уверенно ей противостоит. Губернатор Ставрополья сообщил о первом этапе снятия ограничительных мер

Все участники мероприятия обязательно сдадут тесты на коронавирус. Говорили и о зрителях торжественного шествия.

Они смогут заходить по пригласительным билетам. А еще на входе ставропольцам будут дезинфицировать руки, а также выдавать маски.

ИСТОЧНИК KP.RU