На Ставрополье стали почти в три раза чаще умирать от COVID-19
На Ставрополье увеличилась смертность пациентов с COVID-19. За месяц в крае скончалось почти в три раза больше людей, чем за все время пандемии до этого. Если до 11 мая врачи зафиксировали 20 летальных исходов, то по состоянию на 10 июня их - 65.
Для увеличения числа смертей с 11 мая по 10 июня надо было 0,66 дня (или около 16 часов), а до этого, с 8 апреля (с первой кончины) по 10 мая - 1,65 дня (или 37 часов). Сейчас за двое суток, по статистике, могут зафиксировать три летальных исхода. За последний месяц без смертей прошло только шесть дней.
Больше всего смертей зафиксировали в Ставрополе: их там - 14. Далее идут Пятигорск (десять пациентов), Кочубеевский район (семь), Левокумский и Нефтекумский районы (оба - по четыре).
По данным на 10 мая, на Ставрополье зафиксировали 3338 случаев заражения COVID-19. Выздоровели 1650 человек, "активными" пациентами остаются 1623.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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