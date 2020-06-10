2020-06-10T16:56:18+03:00
Общество

На Ставрополье стали почти в три раза чаще умирать от COVID-19

За последние 31 день скончались 45 человек, а с 8 апреля - 65
Антон ШАПОВАЛОВ@wenigeralseins
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Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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На Ставрополье увеличилась смертность пациентов с COVID-19. За месяц в крае скончалось почти в три раза больше людей, чем за все время пандемии до этого. Если до 11 мая врачи зафиксировали 20 летальных исходов, то по состоянию на 10 июня их - 65.

Для увеличения числа смертей с 11 мая по 10 июня надо было 0,66 дня (или около 16 часов), а до этого, с 8 апреля (с первой кончины) по 10 мая - 1,65 дня (или 37 часов). Сейчас за двое суток, по статистике, могут зафиксировать три летальных исхода. За последний месяц без смертей прошло только шесть дней.

Больше всего смертей зафиксировали в Ставрополе: их там - 14. Далее идут Пятигорск (десять пациентов), Кочубеевский район (семь), Левокумский и Нефтекумский районы (оба - по четыре).

По данным на 10 мая, на Ставрополье зафиксировали 3338 случаев заражения COVID-19. Выздоровели 1650 человек, "активными" пациентами остаются 1623.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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