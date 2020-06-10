2020-06-10T16:52:25+03:00
Общество

В Ставрополе репетицию парада Победы провели на военном аэродроме

Зрители смогут заходить по пригласительным билетам
Ася АСРЯН@asya1693
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Торжественное мероприятие пройдет 24 июня на центральной площади городаТоржественное мероприятие пройдет 24 июня на центральной площади городаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Ставрополе репетицию парада Победы провели на военном аэродроме Холодногорский. Само торжественное мероприятие пройдет 24 июня на центральной площади города.

Напомним, что впервые в нем поучаствует расчет из 50 военнослужащих-женщин.

По словам губернатора Ставрополья, парад Победы в крае должен пройти безопасно. Так, все участники мероприятия обязательно сдадут тесты на коронавирус. Говорили и о зрителях торжественного шествия.

Они смогут заходить по пригласительным билетам. А еще на входе ставропольцам будут дезинфицировать руки, а также выдавать маски.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что Ставрополье с 11 июня переходит к первому этапу снятия ограничительных мер. Так, с завтрашнего дня смогут начать работу непродовольственные магазины площадью до 400 квадратных метров, откроются уличные площадки для занятий спортом.

Начнут работу летние веранды предприятий общепита, станет доступна инфраструктура курортных парков, станут более комфортными условия для проведения парада Победы. Будет введён ряд других послаблений.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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