Отдыхающих в Геленджике стали выгонять с пляжей

10 Июнь 2020 2020-06-10T17:41:10+03:00

С 10 июня часть пляжей в Геленджике открыли. Но не для всех Фото: REUTERS

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В Геленджике - плюс 38! Не удивительно, что, несмотря на действующий в Краснодарском крае карантин, на пляжи потянулись отдыхающие. Вот только их оттуда быстро выгоняют мобильные патрули.

Как объясняет «КП-Кубань», набережные и парки в Геленджике открыли, но для пляжного отдыха требуется еще отдельное разрешение Роспотребнадзора. Арендатор обязан установить санитайзеры и следить за тем, чтобы раздевалки и душевые постоянно дезинфицировались, а лежаки обрабатывались после каждого использования. Сами шезлонги должны стоять на расстоянии полутора метров друг от друга.

Полицейским и казакам дано предписание выпроваживать с пляжей Геленджика даже тех, кто не просто хотел понежиться на горячем песке и подышать морским воздухом. Дело в том, что с 10 июня часть популярных пляжей уже открылась. Но посторонним вход воспрещен - посещать их имеют право только те, кто приписан к конкретным санаториям. Посмотреть список можно здесь.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="800" src="https://www.stav.kp.ru/video/embed/784156" frameborder="0"></iframe> В Геленджике с пляжей выгоняют отдыхающих.

ИСТОЧНИК KP.RU