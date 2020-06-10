На Ставрополье подготовка к голосованию набирает темпы

10 Июнь 2020 2020-06-10T19:03:07+03:00

В города и районы доставляют средства защиты, которые будут использовать организаторы голосования, общественные наблюдатели и граждане, пришедшие на участки

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По данным избирательной комиссии Ставрополься в системе ГАС «Выборы» уже зарегистрировано более 770 заявлений от граждан, которые не смогут проголосовать по поправкам в Конституцию РФ на своих участках.

Все они воспользовались механизмом «Мобильный избиратель», позволяющим проголосовать по месту фактического нахождения.

Как пояснили в избиркоме края, большинство заявлений поступает через Госуслуги - таких зарегистрировано 728. Кроме того, лично в МФЦ и территориальные избирательные комиссии обратились, соответственно, 24 и 22 человека.

Напомним, что в крае принимаются все необходимые меры по обеспечению безопасности голосования по поправкам в Конституцию.

В города и районы доставляют средства защиты, которые будут использовать организаторы голосования, общественные наблюдатели и граждане, пришедшие на участки. Все они получат перчатки и маски.

В помещениях регулярно будет проводится дезинфекция и обработка антисептиками поверхностей в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. Об этом сообщает пресс-служба управления по информполитике правительства Ставрополья.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что 10 июня губернатор Ставрополья сообщил, что угроза коронавируса не исчезла, но мы можем ей противостоять.

- В целом, всё это дает нам возможность уже с завтрашнего дня перейти к первому этапу постепенного снятия ограничительных мер, - заявил Владимир Владимиров.

В том числе, смогут начать работу непродовольственные магазины площадью до 400 квадратных метров, откроются уличные площадки для занятий спортом.

Начнут работу летние веранды предприятий общепита, станет доступна инфраструктура курортных парков, станут более комфортными условия для проведения парада Победы. Будет введён ряд других послаблений.

ИСТОЧНИК KP.RU