На Ставрополье начали снимать ограничения режима самоизоляции

10 Июнь 2020 2020-06-10T19:36:04+03:00

Сегодня, 10 июня губернатор Ставрополья сообщил, что угроза коронавируса не исчезла, но мы можем ей противостоять Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Изменить размер текста: A A

Вернуться к привычному ритму жизни ставропольцы смогут на последнем этапе снятия ограничительных мер.

Сначала станут доступны занятия спортом на улице. Хорошая новость для любителей здорового образа жизни. В России начнут открывать фитнес-центры для индивидуальных занятий. Могут быть организованы групповые занятия, но не более 20 человек.

На втором этапе заработают предприятия торговли большей площади, отдельные образовательные организации. На третьем этапе возобновится работа предприятий торговли и сферы услуг, гостиниц, образовательных учреждений без исключения.

А также в городах и селах нашей страны откроются скверы и парки.

Снятие самоизоляции по коронавирусу на Ставрополье.Угроза коронавируса не исчезла, но Ставропольский край уверенно ей противостоит. Губернатор Ставрополья сообщил о первом этапе снятия ограничительных мер

Сегодня, 10 июня губернатор Ставрополья сообщил, что угроза коронавируса не исчезла, но мы можем ей противостоять.

- В целом, всё это дает нам возможность уже с завтрашнего дня перейти к первому этапу постепенного снятия ограничительных мер, - заявил Владимир Владимиров.

В том числе, смогут начать работу непродовольственные магазины площадью до 400 квадратных метров, откроются уличные площадки для занятий спортом.

Начнут работу летние веранды предприятий общепита, станет доступна инфраструктура курортных парков, станут более комфортными условия для проведения парада Победы. Будет введён ряд других послаблений.

ИСТОЧНИК KP.RU