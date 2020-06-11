Первый этап снятия ограничений на Ставрополье: что можно и что нельзя с 11 июня
Угроза коронавируса на Ставрополье не исчезла, но, по словам губернатора Владимира Владимирова, есть все возможности для того, чтобы ей противостоять. Поэтому глава региона объявил о первом этапе снятия ограничений в Ставропольском крае. Объясняем, что можно и что нельзя с 11 июня 2020 года.
Разрешается:
- работа непродовольственные магазины площадью не более 400 кв. м и непродовольственных рынков;
- обслуживание посетителей на летних верандах и террасах в кафе и ресторанах;
- занятия физкультурой и спортом на открытом воздухе (не более двух человек на совместных занятиях и на расстоянии не менее пяти метров);
- посещение курортных парков, терренкуров и другие объектов курортной инфраструктуры;
- посещение кладбищ.
Ряд ограничительных мер продолжит действовать до 1 июля 2020 года. В частности:
- запрещаются массовые мероприятия, кроме парада и салюта в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне;
- парки культуры и отдыха, концертные залы, кинотеатры, музеи, библиотеки, бассейны, фитнес-клубы и аквапарки остаются закрытыми;
- продлевается запрет на размещение граждан во всех объектах оказания гостиничных услуг и услуг по временному размещению, кроме санаториев, имеющих медицинскую лицензию;
- сохраняется социальное дистанцирование, масочный режим и режим обязательной самоизоляции для людей старше 65 лет, а также имеющих некоторые хронические заболевания.
Снятие самоизоляции по коронавирусу на Ставрополье.Угроза коронавируса не исчезла, но Ставропольский край уверенно ей противостоит. Губернатор Ставрополья сообщил о первом этапе снятия ограничительных мер
ИСТОЧНИК KP.RU