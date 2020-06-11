Первый этап снятия ограничений на Ставрополье: что можно и что нельзя с 11 июня

11 Июнь 2020 2020-06-11T02:02:27+03:00

Первый этап снятия ограничей на Ставрополье затронет магазины, кафе, парки и кладбища [видео]

Изменить размер текста: A A

Угроза коронавируса на Ставрополье не исчезла, но, по словам губернатора Владимира Владимирова, есть все возможности для того, чтобы ей противостоять. Поэтому глава региона объявил о первом этапе снятия ограничений в Ставропольском крае. Объясняем, что можно и что нельзя с 11 июня 2020 года.

Разрешается:

- работа непродовольственные магазины площадью не более 400 кв. м и непродовольственных рынков;

- обслуживание посетителей на летних верандах и террасах в кафе и ресторанах;

- занятия физкультурой и спортом на открытом воздухе (не более двух человек на совместных занятиях и на расстоянии не менее пяти метров);

- посещение курортных парков, терренкуров и другие объектов курортной инфраструктуры;

- посещение кладбищ.

Ряд ограничительных мер продолжит действовать до 1 июля 2020 года. В частности:

- запрещаются массовые мероприятия, кроме парада и салюта в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне;

- парки культуры и отдыха, концертные залы, кинотеатры, музеи, библиотеки, бассейны, фитнес-клубы и аквапарки остаются закрытыми;

- продлевается запрет на размещение граждан во всех объектах оказания гостиничных услуг и услуг по временному размещению, кроме санаториев, имеющих медицинскую лицензию;

- сохраняется социальное дистанцирование, масочный режим и режим обязательной самоизоляции для людей старше 65 лет, а также имеющих некоторые хронические заболевания.

Снятие самоизоляции по коронавирусу на Ставрополье.Угроза коронавируса не исчезла, но Ставропольский край уверенно ей противостоит. Губернатор Ставрополья сообщил о первом этапе снятия ограничительных мер

ИСТОЧНИК KP.RU