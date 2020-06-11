2020-06-11T08:11:59+03:00
Общество

На Ставрополье за сутки коронавирусом заболели 87 человек

Выздоровели 1 740 пациентов
Ася АСРЯН@asya1693
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За прошедшие сутки скончался еще один житель СтавропольяЗа прошедшие сутки скончался еще один житель СтавропольяФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Ставропольском крае за прошедшие сутки выздоровели 90 пациентов с коронавирусом.

Диагноз подтвердился еще у 87 пациентов. В общей сложности за всё время пандемии в крае зафиксировано 3 425 случаев заражения Covid-19.

Выздоровели 1 740 пациентов. К сожалению, скончались 66 человек. За прошедшие сутки умер еще один житель Ставрополья с подтвержденным диагнозом.

Губернатор Владимир Владимиров выразил соболезнования родным и близким этого человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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