На Ставрополье за сутки коронавирусом заболели 87 человек
Выздоровели 1 740 пациентов
За прошедшие сутки скончался еще один житель СтавропольяФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Ставропольском крае за прошедшие сутки выздоровели 90 пациентов с коронавирусом.
Диагноз подтвердился еще у 87 пациентов. В общей сложности за всё время пандемии в крае зафиксировано 3 425 случаев заражения Covid-19.
Выздоровели 1 740 пациентов. К сожалению, скончались 66 человек. За прошедшие сутки умер еще один житель Ставрополья с подтвержденным диагнозом.
Губернатор Владимир Владимиров выразил соболезнования родным и близким этого человека.
ИСТОЧНИК KP.RU
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