На Ставрополье семья фермера выращивает ежемалину
Семья фермеров из Красногвардейского района Ставрополья выращивает на своем участке ежемалину. Созревает ежемалина в июле. Ягоды достигают в длину до четырех сантиметров. По мере созревания меняют окрас — от красной до красно-фиолетовой.
Ковидофобия: как справиться с навязчивым страхом заразиться COVID-19
В этом году садоводы ждут хороший урожай ежемалины. Вообще ягода щедро плодоносит, она устойчива к засухе и морозам.
Фото: ГКУ "Ставропольвиноградплодопром"
А в 2015 году семья получила грант 1,5 миллиона от краевого минсельхоза. На эти деньги заложили фруктовый сад интенсивного типа. Высадили яблони, сливы, груши и персики.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье вырастят миндальный сад. В саду вырастут две сотни деревьев миндаля. Орехи будут двух сортов. Для создания промышленного миндального сада выберут один из двух сортов ореха - тот, который покажет лучшую результативность.
ИСТОЧНИК KP.RU