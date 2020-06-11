2020-06-11T09:35:52+03:00
Общество

На Ставрополье семья фермера выращивает ежемалину

Ягода щедро плодоносит, она устойчива к засухе и морозам
Ася АСРЯН@asya1693
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Фото: ГКУ "Ставропольвиноградплодопром"Фото: ГКУ "Ставропольвиноградплодопром"
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Семья фермеров из Красногвардейского района Ставрополья выращивает на своем участке ежемалину. Созревает ежемалина в июле. Ягоды достигают в длину до четырех сантиметров. По мере созревания меняют окрас — от красной до красно-фиолетовой.

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В этом году садоводы ждут хороший урожай ежемалины. Вообще ягода щедро плодоносит, она устойчива к засухе и морозам.

Фото: ГКУ "Ставропольвиноградплодопром"

Фото: ГКУ "Ставропольвиноградплодопром"

А в 2015 году семья получила грант 1,5 миллиона от краевого минсельхоза. На эти деньги заложили фруктовый сад интенсивного типа. Высадили яблони, сливы, груши и персики.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье вырастят миндальный сад. В саду вырастут две сотни деревьев миндаля. Орехи будут двух сортов. Для создания промышленного миндального сада выберут один из двух сортов ореха - тот, который покажет лучшую результативность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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