На Ставрополье водитель автомобиля ответит перед судом за повторное пьяное вождение

11 Июнь 2020 2020-06-11T10:03:29+03:00

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В Благодарненском районе весной сотрудники Госавтоинспекции заметили легковушку, водитель которой нарушал правила дорожного движения.

Инспекторы ДПС остановили автомобиль, за рулем которого был нетрезвый 32-летний местный житель.

Мужчине предложили пройти процедуру медицинского освидетельствования на месте.

Алкотектор показал наличие 0,713 промилле паров этанола в выдыхаемом воздухе.

Выяснилось, что автолюбитель ранее уже привлекался к административной ответственности и по решению суда лишен права управления транспортным средством сроком на один год и шесть месяцев с уплатой штрафа в размере 30 тысяч рублей.

Автомобиль поместили на специализированную стоянку. Против ставропольца возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Собранные материалы направили в районный суд для рассмотрения по существу.

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ИСТОЧНИК KP.RU