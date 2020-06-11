На Ставрополье водитель автомобиля ответит перед судом за повторное пьяное вождение
В Благодарненском районе весной сотрудники Госавтоинспекции заметили легковушку, водитель которой нарушал правила дорожного движения.
Инспекторы ДПС остановили автомобиль, за рулем которого был нетрезвый 32-летний местный житель.
Мужчине предложили пройти процедуру медицинского освидетельствования на месте.
Алкотектор показал наличие 0,713 промилле паров этанола в выдыхаемом воздухе.
Выяснилось, что автолюбитель ранее уже привлекался к административной ответственности и по решению суда лишен права управления транспортным средством сроком на один год и шесть месяцев с уплатой штрафа в размере 30 тысяч рублей.
Автомобиль поместили на специализированную стоянку. Против ставропольца возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Собранные материалы направили в районный суд для рассмотрения по существу.
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ИСТОЧНИК KP.RU