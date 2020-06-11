В Железноводске 12 июня откроют питьевые бюветы

11 Июнь 2020 2020-06-11T10:03:03+03:00

На входе будет дежурить сотрудник бювета, который в обязательном порядке проведет термометрию каждого пришедшего

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В Железноводске с 12 июня начнут свою работу питьевые галереи. Специалисты уже готовятся к открытию. Как сообщил глава курорта, закуплены дезинфицирующие средства.

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На входе будет дежурить сотрудник бювета, который в обязательном порядке проведет термометрию каждого пришедшего.

Напомним, что в Железноводске функционируют пять питьевых бюветов — «Смирновский», «Славяновский», «Западный» «Лермонтовский» и «Бювет-Книга». А совсем скоро станет доступен незаслуженно забытый источник горячий источник «Семашко».

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что угроза коронавируса на Ставрополье не исчезла, но, по словам губернатора Владимира Владимирова, есть все возможности для того, чтобы ей противостоять.

Поэтому глава региона объявил о первом этапе снятия ограничений в Ставропольском крае. Объясняем, что можно и что нельзя с 11 июня 2020 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU