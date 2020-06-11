2020-06-11T10:42:49+03:00
Общество

В Дагестан для помощи в борьбе с COVID-19 прибыл главврач Коммунарки

В республику доставили очередную партию лекарств для лечения тяжелобольных пациентов
Ася АСРЯН@asya1693
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Дагестан прибыл главный врач известной московской больницы в Коммунарке Денис Проценко. Вместе с ним в дагестанскую столицу приехали специалисты из ведущих стационаров Москвы.

Ковидофобия: как справиться с навязчивым страхом заразиться COVID-19

00:00
00:00

Проценко сообщил, что они в первую очередь он со своими столичными коллегами встретится с медиками, которые работают в регионе.

- Пока что в мире нет лекарств от коронавируса, и они вынуждены лечить не причину болезни, а его последствия, - подчеркнул он, говоря об опасности коронавируса.

http://ed.kp.ru/cgi-bin/staff/obj?obj=54&id=784356&result=OK По словам врача, в Дагестан доставили очередную партию лекарств для лечения тяжелобольных пациентов.

Проценко также отметил, что даже если в республике пандемия идет на спад, для врачей это новый вызов, так как именно в конце эпидемии остаются тяжелобольные, среди которых смертность очень высока.

По данным на утро 11 июня, коронавирусная инфекция была диагностирована у 6175 жителей республики. За сутки прибавилось ещё 98 человек с подтвержденным COVID-19. Это один из самых низких суточных приростов за последнее время.

В больницах и на амбулаторном лечении дома по официальным данным остается порядка 1230 человек — 75% заболевших выздоровели и выписались. В абсолютных цифрах это 4636 человек. За сутки выздоровели 25 дагестанцев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Ставрополье с 11 июня переходит к первому этапу снятия ограничительных мер

Начнут работу летние веранды предприятий общепита, станет доступна инфраструктура курортных парков (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Дагестане»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
За перепост интервью Шамиля Басаева россиянин получил 3,5 года тюрьмы
В Ставрополе проведут культурный квиз на День России
В Ставрополе 12 июня пройдут дворовые концерты
В Ставрополе рассказали, какие ограничения продолжат действовать в крае
На Ставрополье запретили повышать стоимость капремонта
В Пятигорске планируют реализовать дорожные проекты для ликвидации пробок
Гроза и град ударят по Ставрополью на выходных
На Ставрополье запрещено проведение массовых мероприятий, за исключением военного парада
На Ставрополье снимается ограничение на посещение кладбищ
На Ставрополье град уничтожил более 20 тысяч гектаров посевов
На Ставрополье начальник предприятия задолжал сотрудникам почти 100 тыс. рублей
В Дагестан для помощи в борьбе с COVID-19 прибыл главврач Коммунарки
В Железноводске 12 июня откроют питьевые бюветы
На Ставрополье водитель автомобиля ответит перед судом за повторное пьяное вождение