В Дагестан для помощи в борьбе с COVID-19 прибыл главврач Коммунарки

11 Июнь 2020 2020-06-11T10:42:49+03:00

Изменить размер текста: A A

В Дагестан прибыл главный врач известной московской больницы в Коммунарке Денис Проценко. Вместе с ним в дагестанскую столицу приехали специалисты из ведущих стационаров Москвы.

Ковидофобия: как справиться с навязчивым страхом заразиться COVID-19 00:00 00:00

Проценко сообщил, что они в первую очередь он со своими столичными коллегами встретится с медиками, которые работают в регионе.

- Пока что в мире нет лекарств от коронавируса, и они вынуждены лечить не причину болезни, а его последствия, - подчеркнул он, говоря об опасности коронавируса.

http://ed.kp.ru/cgi-bin/staff/obj?obj=54&id=784356&result=OK По словам врача, в Дагестан доставили очередную партию лекарств для лечения тяжелобольных пациентов.

Проценко также отметил, что даже если в республике пандемия идет на спад, для врачей это новый вызов, так как именно в конце эпидемии остаются тяжелобольные, среди которых смертность очень высока.

По данным на утро 11 июня, коронавирусная инфекция была диагностирована у 6175 жителей республики. За сутки прибавилось ещё 98 человек с подтвержденным COVID-19. Это один из самых низких суточных приростов за последнее время.

В больницах и на амбулаторном лечении дома по официальным данным остается порядка 1230 человек — 75% заболевших выздоровели и выписались. В абсолютных цифрах это 4636 человек. За сутки выздоровели 25 дагестанцев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Ставрополье с 11 июня переходит к первому этапу снятия ограничительных мер

Начнут работу летние веранды предприятий общепита, станет доступна инфраструктура курортных парков (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU