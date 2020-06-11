На Ставрополье начальник предприятия задолжал сотрудникам почти 100 тыс. рублей

11 Июнь 2020 2020-06-11T10:01:19+03:00

После возбуждения уголовного дела более 330 тысяч рублей работодатель выплатил своим сотрудникам Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Без зарплаты остались более 30 работников

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Директора МУП «ЖХ» Нефтекумского городского округа стал фигурантом уголовного дела. Его подозревают в невыплате заработной платы. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

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По данным ведомства, мужчина с января по май частично не выплачивал заработную плату 31 работнику предприятия.

При этом начальник имея возможность своевременно выплачивать заработную плату всем работникам. Общая сумма образовавшейся задолженности по заработной плате составила 994 тысячи рублей.

После возбуждения уголовного дела более 330 тысяч рублей работодатель выплатил своим сотрудникам.

Расследование уголовного дела продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU