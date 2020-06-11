2020-06-11T10:01:19+03:00
Происшествия

На Ставрополье начальник предприятия задолжал сотрудникам почти 100 тыс. рублей

Без зарплаты остались более 30 работников
Ася АСРЯН@asya1693
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После возбуждения уголовного дела более 330 тысяч рублей работодатель выплатил своим сотрудникамПосле возбуждения уголовного дела более 330 тысяч рублей работодатель выплатил своим сотрудникамФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Директора МУП «ЖХ» Нефтекумского городского округа стал фигурантом уголовного дела. Его подозревают в невыплате заработной платы. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

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По данным ведомства, мужчина с января по май частично не выплачивал заработную плату 31 работнику предприятия.

При этом начальник имея возможность своевременно выплачивать заработную плату всем работникам. Общая сумма образовавшейся задолженности по заработной плате составила 994 тысячи рублей.

После возбуждения уголовного дела более 330 тысяч рублей работодатель выплатил своим сотрудникам.

Расследование уголовного дела продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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