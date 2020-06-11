2020-06-11T10:34:52+03:00
Общество

На Ставрополье град уничтожил более 20 тысяч гектаров посевов

У аграриев пропало от 5 до 100% урожая озимых пшеницы и ячменя, рапса, гороха, овса, льна, ярового ячменя, подсолнечника, кукурузы, сахарной свёклы, сои
Ася АСРЯН@asya1693
Поделиться:
Фото: пресс-служба Минсельхоза Ставрополья.Фото: пресс-служба Минсельхоза Ставрополья.
Изменить размер текста:

На Ставрополье град в первые дни июня повредил более 20 тысяч гектаров полей. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхоза края. По данным ведомства, больше всего пострадали поля в Новоселицком, Кочубеевском, Степновском, Курском и Грачёвском районах.

Как сообщили специалисты рассказали, что у аграриев пропало от 5 до 100% урожая озимых пшеницы и ячменя, рапса,овса, льна, гороха, ярового ячменя, подсолнечника, сахарной свёклы, сои, кукурузы.

К сожалению, наибольшие убытки в районе понесли ООО «Арагви», ЗАО АПП «СОЛА», ООО «Луч», колхоз «Новатор», ООО «Курское», колхоз «Ростовановский. Кроме того, серьёзно пострадали и многие КФХ.

Тем временем, семья фермеров из Красногвардейского района Ставрополья выращивает на своем участке ежемалину. Созревает ежемалина в июле.

Ягоды достигают в длину до четырех сантиметров. По мере созревания меняют окрас — от красной до красно-фиолетовой.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
За перепост интервью Шамиля Басаева россиянин получил 3,5 года тюрьмы
В Ставрополе проведут культурный квиз на День России
В Ставрополе 12 июня пройдут дворовые концерты
В Ставрополе рассказали, какие ограничения продолжат действовать в крае
На Ставрополье запретили повышать стоимость капремонта
В Пятигорске планируют реализовать дорожные проекты для ликвидации пробок
Гроза и град ударят по Ставрополью на выходных
На Ставрополье запрещено проведение массовых мероприятий, за исключением военного парада
На Ставрополье снимается ограничение на посещение кладбищ
На Ставрополье град уничтожил более 20 тысяч гектаров посевов
На Ставрополье начальник предприятия задолжал сотрудникам почти 100 тыс. рублей
В Дагестан для помощи в борьбе с COVID-19 прибыл главврач Коммунарки
В Железноводске 12 июня откроют питьевые бюветы
На Ставрополье водитель автомобиля ответит перед судом за повторное пьяное вождение