На Ставрополье град уничтожил более 20 тысяч гектаров посевов

11 Июнь 2020 2020-06-11T10:34:52+03:00

У аграриев пропало от 5 до 100% урожая озимых пшеницы и ячменя, рапса, гороха, овса, льна, ярового ячменя, подсолнечника, кукурузы, сахарной свёклы, сои

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На Ставрополье град в первые дни июня повредил более 20 тысяч гектаров полей. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхоза края. По данным ведомства, больше всего пострадали поля в Новоселицком, Кочубеевском, Степновском, Курском и Грачёвском районах.

Как сообщили специалисты рассказали, что у аграриев пропало от 5 до 100% урожая озимых пшеницы и ячменя, рапса,овса, льна, гороха, ярового ячменя, подсолнечника, сахарной свёклы, сои, кукурузы.

К сожалению, наибольшие убытки в районе понесли ООО «Арагви», ЗАО АПП «СОЛА», ООО «Луч», колхоз «Новатор», ООО «Курское», колхоз «Ростовановский. Кроме того, серьёзно пострадали и многие КФХ.

Тем временем, семья фермеров из Красногвардейского района Ставрополья выращивает на своем участке ежемалину. Созревает ежемалина в июле.

Ягоды достигают в длину до четырех сантиметров. По мере созревания меняют окрас — от красной до красно-фиолетовой.

ИСТОЧНИК KP.RU