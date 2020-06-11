На Ставрополье град уничтожил более 20 тысяч гектаров посевов
На Ставрополье град в первые дни июня повредил более 20 тысяч гектаров полей. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхоза края. По данным ведомства, больше всего пострадали поля в Новоселицком, Кочубеевском, Степновском, Курском и Грачёвском районах.
Как сообщили специалисты рассказали, что у аграриев пропало от 5 до 100% урожая озимых пшеницы и ячменя, рапса,овса, льна, гороха, ярового ячменя, подсолнечника, сахарной свёклы, сои, кукурузы.
К сожалению, наибольшие убытки в районе понесли ООО «Арагви», ЗАО АПП «СОЛА», ООО «Луч», колхоз «Новатор», ООО «Курское», колхоз «Ростовановский. Кроме того, серьёзно пострадали и многие КФХ.
Тем временем, семья фермеров из Красногвардейского района Ставрополья выращивает на своем участке ежемалину. Созревает ежемалина в июле.
Ягоды достигают в длину до четырех сантиметров. По мере созревания меняют окрас — от красной до красно-фиолетовой.
ИСТОЧНИК KP.RU