2020-06-11T10:48:02+03:00
Общество

На Ставрополье снимается ограничение на посещение кладбищ

Закрыты для посещений музеи, библиотеки, бассейны, фитнес-центры, аквапарки
Ася АСРЯН@asya1693
Поделиться:
Снимается ограничение на посещение кладбищ. Вместе с тем, действие ряда ограничительных мер сохраняется до 1 июля 2020 годаСнимается ограничение на посещение кладбищ. Вместе с тем, действие ряда ограничительных мер сохраняется до 1 июля 2020 годаФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

С сегодняшнего дня, 11 июня на Ставрополье начинается первый этап снятия ограничений. Теперь ставропольцы могут без пропуска ходить на работу и с работы.

Напомним, что теперь в регионе начнут открываться непродовольственные магазины, летние веранды кафе и ресторанов. Любители здорового образа жизни смогут заняться спортом на уличных площадках.

Открыты для посещения курортные парки, терренкуры и другие объекты курортной инфраструктуры.

При этом горожан просят обязательно надевать маску в общественных местах и не забывать держать дистанцию. Соответствующее постановление подписал 10 июня глава края.

По-прежнему пожилым жителям края рекомендуют соблюдать режим самоизоляции.

Как сообщил губернатор Ставрополья, снимается ограничение на посещение кладбищ. Вместе с тем, действие ряда ограничительных мер сохраняется до 1 июля 2020 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Ставрополье с 11 июня переходит к первому этапу снятия ограничительных мер

Начнут работу летние веранды предприятий общепита, станет доступна инфраструктура курортных парков (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Ставрополе»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
За перепост интервью Шамиля Басаева россиянин получил 3,5 года тюрьмы
В Ставрополе проведут культурный квиз на День России
В Ставрополе 12 июня пройдут дворовые концерты
В Ставрополе рассказали, какие ограничения продолжат действовать в крае
На Ставрополье запретили повышать стоимость капремонта
В Пятигорске планируют реализовать дорожные проекты для ликвидации пробок
Гроза и град ударят по Ставрополью на выходных
На Ставрополье запрещено проведение массовых мероприятий, за исключением военного парада
На Ставрополье снимается ограничение на посещение кладбищ
На Ставрополье град уничтожил более 20 тысяч гектаров посевов
На Ставрополье начальник предприятия задолжал сотрудникам почти 100 тыс. рублей
В Дагестан для помощи в борьбе с COVID-19 прибыл главврач Коммунарки
В Железноводске 12 июня откроют питьевые бюветы
На Ставрополье водитель автомобиля ответит перед судом за повторное пьяное вождение