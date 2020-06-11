На Ставрополье снимается ограничение на посещение кладбищ

11 Июнь 2020 2020-06-11T10:48:02+03:00

Снимается ограничение на посещение кладбищ. Вместе с тем, действие ряда ограничительных мер сохраняется до 1 июля 2020 года Фото: Архив "КП"

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С сегодняшнего дня, 11 июня на Ставрополье начинается первый этап снятия ограничений. Теперь ставропольцы могут без пропуска ходить на работу и с работы.

Напомним, что теперь в регионе начнут открываться непродовольственные магазины, летние веранды кафе и ресторанов. Любители здорового образа жизни смогут заняться спортом на уличных площадках.

Открыты для посещения курортные парки, терренкуры и другие объекты курортной инфраструктуры.

При этом горожан просят обязательно надевать маску в общественных местах и не забывать держать дистанцию. Соответствующее постановление подписал 10 июня глава края.

По-прежнему пожилым жителям края рекомендуют соблюдать режим самоизоляции.

Как сообщил губернатор Ставрополья, снимается ограничение на посещение кладбищ. Вместе с тем, действие ряда ограничительных мер сохраняется до 1 июля 2020 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU