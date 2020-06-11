На Ставрополье снимается ограничение на посещение кладбищ
С сегодняшнего дня, 11 июня на Ставрополье начинается первый этап снятия ограничений. Теперь ставропольцы могут без пропуска ходить на работу и с работы.
Напомним, что теперь в регионе начнут открываться непродовольственные магазины, летние веранды кафе и ресторанов. Любители здорового образа жизни смогут заняться спортом на уличных площадках.
Открыты для посещения курортные парки, терренкуры и другие объекты курортной инфраструктуры.
При этом горожан просят обязательно надевать маску в общественных местах и не забывать держать дистанцию. Соответствующее постановление подписал 10 июня глава края.
По-прежнему пожилым жителям края рекомендуют соблюдать режим самоизоляции.
Как сообщил губернатор Ставрополья, снимается ограничение на посещение кладбищ. Вместе с тем, действие ряда ограничительных мер сохраняется до 1 июля 2020 года.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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