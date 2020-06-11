2020-06-11T10:58:56+03:00
Общество

На Ставрополье запрещено проведение массовых мероприятий, за исключением военного парада

Закрыты для посещений музеи, библиотеки, бассейны, фитнес-центры, аквапарки
Ася АСРЯН@asya1693
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На Ставрополье до 1 июля 2020 года продолжает действовать режим обязательного ношения защитных масок для лицаНа Ставрополье до 1 июля 2020 года продолжает действовать режим обязательного ношения защитных масок для лицаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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На Ставрополье запрещено проведение массовых мероприятий, за исключением военного парада и салюта в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона.

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Также остается приостановленной работа парков культуры и отдыха, концертных залов и кинотеатров. Закрыты для посещений музеи, библиотеки, бассейны, фитнес-центры, аквапарки.

Напоминаем, что до 1 июля 2020 года продолжает действовать режим обязательного ношения защитных масок для лица.

Ставропольцам рекомендуют соблюдать социальное дистанцирование при нахождении в общественном месте.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставропольском крае за прошедшие сутки выздоровели 90 пациентов с коронавирусом.

Диагноз подтвердился еще у 87 пациентов. В общей сложности за всё время пандемии в крае зафиксировано 3 425 случаев заражения Covid-19.

Выздоровели 1 740 пациентов. К сожалению, скончались 66 человек. За прошедшие сутки умер еще один житель Ставрополья с подтвержденным диагнозом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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