На Ставрополье запрещено проведение массовых мероприятий, за исключением военного парада
На Ставрополье запрещено проведение массовых мероприятий, за исключением военного парада и салюта в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона.
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Также остается приостановленной работа парков культуры и отдыха, концертных залов и кинотеатров. Закрыты для посещений музеи, библиотеки, бассейны, фитнес-центры, аквапарки.
Напоминаем, что до 1 июля 2020 года продолжает действовать режим обязательного ношения защитных масок для лица.
Ставропольцам рекомендуют соблюдать социальное дистанцирование при нахождении в общественном месте.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставропольском крае за прошедшие сутки выздоровели 90 пациентов с коронавирусом.
Диагноз подтвердился еще у 87 пациентов. В общей сложности за всё время пандемии в крае зафиксировано 3 425 случаев заражения Covid-19.
Выздоровели 1 740 пациентов. К сожалению, скончались 66 человек. За прошедшие сутки умер еще один житель Ставрополья с подтвержденным диагнозом.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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