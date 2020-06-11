2020-06-11T10:59:49+03:00
Общество

Гроза и град ударят по Ставрополью на выходных

Осадки затронут некоторые территории края
Антон ШАПОВАЛОВ@wenigeralseins
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Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: Ксения ТИМОФЕЕВА
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На Ставрополье надвигается непогода. Синоптики обещают на выходных дождь с грозой и градом. Возможны сильные порывы ветра.

Ночью 12 мая начнется дождь с грозой. Температура в некоторых районах упадет до 14 градусов. Днем она будет колебаться от 27 до 32 градусов. Тогда же дождь усилится, начнется гроза с градом. Порывы ветра до 18 метров с секунду.

Непогода продолжится и ночью 13 мая. Воздух прогреется до 13-18 градусов. Днем температура колеблется от 24 до 29 градусов. Осадки в некоторых районах будут падать до конца суток, обещают синоптики.

На немногих территориях сохраняется опасность возникновения пожара.

- Местами в центральных и восточных районах края сохраняется агрометеорологическое опасное явление – почвенная засуха под озимыми и яровыми культурами. 11-12 июня местами высокая пожароопасность 4 класс, - сказано в сообщении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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