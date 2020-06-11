В Пятигорске планируют реализовать дорожные проекты для ликвидации пробок
В Пятигорске для сокращения транспортной нагрузки и снижения аварийности реализуют три дорожных проекта. Речь идет о районе въезда в город со стороны поселка Иноземцево.
Там создадут двухуровневую развязку, регулирующую транспортные потоки в курорт и в обход него. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора Ставрополья.
Фото: пресс-служба губернатора Ставрополья
Вторая двухуровневая развязка позволит ликвидировать пробки в городской промзоне и снизить аварийность в районе улиц Ермолова, Беговая и Ипподромная.
Кстати, в этом году в курорте отремонтируют дороги на 17 улицах. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Пятигорска. И на эти цели краевой дорожный фонд выделил городу почти 95 млн рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU