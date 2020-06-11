На Ставрополье запретили повышать стоимость капремонта

11 Июнь 2020 2020-06-11T11:25:56+03:00

Увеличивать взнос не будут в течение двух лет

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Владимир Владимиров провел рабочее совещание по видеоконференции. На повестке стоял вопрос о реализации в крае программы капремонта в многоквартирных домах. Об этом сообщает пресс-служба главы региона на официальном сайте.

С 2017 по 2019 годы работники отремонтировали 1606 домов, сообщил на совещании министр ЖКХ Роман Марченко. В 2020 году планируют реконструировать больше 600 домов.

Чиновники обсуждали вопрос по увеличению капитализации фонда. Благодаря этому вырастит финансирование работ.

Одним из вариантов было повышение с 1 июля взноса за один квадратный метр. Губернатор отклонил предложение. По его словам, стоимость капитального ремонта не будет повышаться ни в 2020, ни в 2021 годах.

- Мы не будем за счёт людей форсировать выполнение программы, - заявил Владимиров.

ИСТОЧНИК KP.RU