В Ставрополе рассказали, какие ограничения продолжат действовать в крае

11 Июнь 2020 2020-06-11T11:33:26+03:00

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Несмотря на первый этап снятия ограничений на Ставрополье, обязательный масочный режим сохраняется до 1 июля. На этот период продолжат действовать и другие ограничения.

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Например, в нашем регионе пока запрещают проводить массовые мероприятия. Исключения составляет военный парад Победы и салюта.

До сих пор приостановлена работа парков культуры и отдыха, концертных залов и кинотеатров. Библиотеки, музеи, фитнес-центры, бассейны и аквапарки также закрыты для посещений.

Много вопросов поступает от ставропольцев по поводу размещения людей в гостиницах. Это пока тоже под запретом. Но, правда, и здесь есть исключение. Так, санаторно-курортные учреждения, имеющие лицензию, распахнули свои двери еще 1 июня.

Также на этот период сохраняется режим обязательной самоизоляции для людей старше 65 лет и с определёнными хроническими заболеваниями.

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ИСТОЧНИК KP.RU