В Ставрополе 12 июня пройдут дворовые концерты

11 Июнь 2020 2020-06-11T12:52:12+03:00

Напомним, что кроме этого, в преддверии Дня России Ставрополь украсят более 20 тысяч российских флагов. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

А еще люди смогут исполнить гимн Росссии всем двором, поздравить соседей, друзей, родственников в прямом эфире

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Во дворах многоэтажных домов краевого центра 12 июня, в 19:00, пройдут праздничные концерты «Широка страна моя родная». Горожан ждут творческие выступления городских и студенческих коллективов.

Специально к празднику для местных жителей подготовили интерактив «Битва хоров по-ставропольски». Каждый двор станет победителем в определённой номинации.

А еще ставропольцы смогут исполнить гимн России всем двором, поздравить соседей, друзей, родственников в прямом эфире.

Концерты пройдут в разных районах города по адресам. Чтобы узнать, на каких улицах «придет праздник», пройдите по этой ссылке.

И еще: в Ставрополе испекли 200 пирогов для медиков, для жителей региона приготовили три викторины про Россию.

Напомним, что кроме этого, в преддверии Дня России Ставрополь украсят более 20 тысяч российских флагов.

Полотна с триколором появятся на балконах и окнах жилых домов, на фасадах учреждений образования, культуры.

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ИСТОЧНИК KP.RU