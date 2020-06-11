В Ставрополе 12 июня пройдут дворовые концерты
Во дворах многоэтажных домов краевого центра 12 июня, в 19:00, пройдут праздничные концерты «Широка страна моя родная». Горожан ждут творческие выступления городских и студенческих коллективов.
Специально к празднику для местных жителей подготовили интерактив «Битва хоров по-ставропольски». Каждый двор станет победителем в определённой номинации.
А еще ставропольцы смогут исполнить гимн России всем двором, поздравить соседей, друзей, родственников в прямом эфире.
Концерты пройдут в разных районах города по адресам. Чтобы узнать, на каких улицах «придет праздник», пройдите по этой ссылке.
И еще: в Ставрополе испекли 200 пирогов для медиков, для жителей региона приготовили три викторины про Россию.
Напомним, что кроме этого, в преддверии Дня России Ставрополь украсят более 20 тысяч российских флагов.
Полотна с триколором появятся на балконах и окнах жилых домов, на фасадах учреждений образования, культуры.
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ИСТОЧНИК KP.RU