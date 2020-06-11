2020-06-11T11:51:54+03:00
Звезды

В Ставрополе проведут культурный квиз на День России

Из ответов на вопросы надо составить песню
Антон ШАПОВАЛОВ@wenigeralseins
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В Ставрополе пройдет квиз ко Дню России. Мероприятие устраивают специалисты "Лофта" и Дворца культуры и спорта. Это будет "викторина в необычном формате.

Вопросы посвятили трем направлениям: искусству, музыке и истории. Все они связаны с Россией и известными россиянами. Викторина пройдет в Instagram. Задания выгрузят в формате сториз, они будут висеть сутки. Первый вопрос опубликуют в 11 часов.

- За каждый правильный ответ вы будете получать эмодзи, из которых нужно будет составить и угадать известную песню, - уточняют организаторы.

Победителями станут три человека, которые первыми угадают мелодию. Для этого надо написать в директ "Лофту". О призах ничего не говорят.

ИСТОЧНИК KP.RU

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