Появилось видео страшного ДТП с мотоциклом в Дагестане
В Дербенте произошло ужасное ДТП. Столкнулись "Kia Rio" с мотоциклом. Инцидент произошел по улице Гейдара Алиева. Фотографии с места событий появились в социальных сетях.
На кадрах видно, что мотоцикл попал в машину чуть правее центра. Крыша и лобовое стекло автомобиля сильно повреждены. От мотоцикла почти ничего не осталось. Облицовка транспорта разлетелась по дороге, груда запчастей зверя лежат в неузнаваемом виде.
Страшные кадры аварии в Дербенте.Видео: соцсети
О количестве участников аварии мало что известно. Сообщается, что только мотоциклиста доставили в больницу с множественными телесными повреждениями.
ИСТОЧНИК KP.RU