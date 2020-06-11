2020-06-11T13:32:14+03:00
Происшествия

Появилось видео страшного ДТП с мотоциклом в Дагестане

Подробности инцидента пока не известны
Антон ШАПОВАЛОВ@wenigeralseins
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В Дербенте произошло ужасное ДТП. Столкнулись "Kia Rio" с мотоциклом. Инцидент произошел по улице Гейдара Алиева. Фотографии с места событий появились в социальных сетях.

На кадрах видно, что мотоцикл попал в машину чуть правее центра. Крыша и лобовое стекло автомобиля сильно повреждены. От мотоцикла почти ничего не осталось. Облицовка транспорта разлетелась по дороге, груда запчастей зверя лежат в неузнаваемом виде.

Страшные кадры аварии в Дербенте.Видео: соцсети

О количестве участников аварии мало что известно. Сообщается, что только мотоциклиста доставили в больницу с множественными телесными повреждениями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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