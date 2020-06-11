2020-06-11T13:41:11+03:00
Общество

Минздрав Ставрополья озвучил последние данные о больных коронавирусом

Внебольничная пневмония, вызванная в том числе Covid-19, диагностирована у 986 человек
Ася АСРЯН@asya1693
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Ставропольские лаборатории выполнили более 120 тысяч исследований на новую коронавирусную инфекциюСтавропольские лаборатории выполнили более 120 тысяч исследований на новую коронавирусную инфекциюФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Ставропольском крае за последние сутки скончался еще один пациент с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция. Всего в регионе от инфекции умерли 66 человек.

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Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих пациентов.

Как сообщили в пресс-службе Минздрава региона, сейчас находятся на лечении 585 пациентов. У 56 пациентов болезнь протекает в тяжелой форме. Из них 16 человек подключены к аппаратам ИВЛ.

В состоянии средней степени тяжести находятся 327 заболевших. Остальные чувствуют себя удовлетворительно. Внебольничная пневмония, вызванная в том числе Covid-19, диагностирована у 986 человек.

Ставропольские лаборатории выполнили более 120 тысяч исследований на новую коронавирусную инфекцию. За последние сутки провели 3538 тестов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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