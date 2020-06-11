В Ставрополе два кандидата остались в борьбе за место мэра

11 Июнь 2020 2020-06-11T14:33:01+03:00

Напомним, что итоги конкурса должны объявить сегодня вечером, 11 июня, после проведения финального этапа Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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В Ставрополе завершился второй этап конкурса на должность мэра города. К последнему этапу допустили двух претендентов.

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Ими стали градоначальник Михайловска Шпаковского района Игорь Серов и министр труда и социальной защиты населения Ставрополья Иван Ульянченко.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что второй этап пройдет в форме индивидуального собеседования. Конкурсная комиссия оценит профессиональные и личностные качества конкурсантов. Будут учитываться знания, стратегическое мышление, потенциал для развития.

Напомним, что итоги конкурса должны объявить сегодня вечером, 11 июня, после проведения финального этапа. Там участники конкурсной комиссии выберут из двух кандидатов одного.

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ИСТОЧНИК KP.RU