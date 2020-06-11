2020-06-11T14:16:57+03:00
Общество

Сотрудники «Невинномысского Азота» водрузили российский триколор на высоте в 153 метра

Предприятие вместе с городом празднует День России
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Флаг России на крыше гранбашни - самого высокого сооружения Невинномысска.Флаг России на крыше гранбашни - самого высокого сооружения Невинномысска.
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Накануне Дня России «Невинномысский Азот» установил своеобразный рекорд. Сотрудники предприятия развернули флаг страны на крыше гранбашни на высоте 153 метра. Это самое высокое из сооружений, на которых в этом году в Невинномысске (а может, и на всём Ставрополье) развевается российский триколор.

Кадры реющего над «Азотом» флага попали в ролик о том, как в городе химиков проходит всероссийский флешмоб «Флаги России. 12 июня». Видео разместил в социальной сети глава Невинномысска, Герой России Михаил Миненков, отметивший в комментарии: «На высший уровень флешмоба флаг поднимал наш АО «Невинномысский Азот» МХК «ЕвроХим».

Акцию «Россия на высоте» невинномысские химики организовали неспроста. Как известно, ограничения, связанные с пандемией коронавируса, еще не сняты, а значит, традиционные форматы празднования Дня России в этом году воплотить нельзя.

Но руководством оперативного штаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции компании «ЕвроХим», принадлежащей российскому предпринимателю и меценату Андрею Мельниченко, принято решение о проведении на российских предприятиях Группы различных мероприятий и акций, приуроченных к празднику. И, конечно, проводятся они с соблюдением всех мер противовирусной безопасности.

Все эти мероприятия проводят совместно с Общероссийским народным фронтом. Например, входящий в состав «ЕвроХима» «Невинномысский Азот» украшает окна своих зданий флагами России, предоставленными ОНФ. А 12 июня по инициативе профсоюза предприятия состоится совместное с ОНФ и молодежным активом города восхождение на невинномысскую гору с бело-сине-красным полотнищем размером 9 на 12 метров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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