2020-06-11T14:42:28+03:00
Общество

Официальный дилер SKODA в Минводах готов вновь открыть свои двери

Для защиты клиентов и сотрудников ДЦ «СтрелаАвто» принимает все необходимые меры
Анна БОРИСОВА
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В "СтрелаАвто" ждут клиентов.В "СтрелаАвто" ждут клиентов.
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Дилерский центр «СтрелаАвто» в Минеральных Водах подготовил к своему открытию после снятия ограничительных мер специальную программу, чтобы обезопасить «шкодоводов» и сотрудников центра.

- Возобновляя свою работу, мы принимаем все необходимые меры в соответствии с требованиями Роспотребнадзора и в продолжение той политики, которую осуществляет компания ŠKODA, - рассказали в дилерском центре «СтрелаАвто». - Все наши принципы заботы о комфорте и безопасности посетителей и работников шоу-рума отражены в программе «ŠKODA ЗАБОТИТСЯ». Подчеркнем, что клиенты и сотрудники, здоровье и благополучие их семей всегда были нашими главными приоритетами, тем более когда речь идет об актуальной эпидемиологической обстановке.

«ŠKODA ЗАБОТИТСЯ» - это целый комплекс мер, направленных на безопасное и комфортное пребывание посетителей и сотрудников в дилерском центре «СтрелаАвто». Специальным символом программы стал логотип в виде щита.

В клиентской зоне такой знак расскажет, что поверхность, на которой он расположен, дезинфицирована и безопасна для посетителей салона. Символ-щит в новых, тестовых или прошедших сервисное обслуживание автомобилях означает, что прохождение обработки гарантировано, и человек может легко настроиться на комфортную поездку.

В рамках программы каталоги по моделям и аксессуарам, прайс-листы, размещаемые в шоу-руме, переводятся в цифровой формат. Клиенты в любой момент смогут воспользоваться QR-кодом и скачать с его помощью материалы в электронном виде. А если нужна именно печатная версия, ее можно получить по индивидуальному запросу.

Новые правила работы дилерского центра «СтрелаАвто» призваны повысить уровень комфорта и безопасности как в период пандемии, так и в условиях возвращения к привычному ритму жизни. Потому что ŠKODA ЗАБОТИТСЯ!

Официальный дилер ŠKODA в Минеральных Водах «СтрелаАвто»: Ставропольский край, Минераловодский район, 347-й км автодороги Р-217 «Кавказ», здание 1, строение 1 Тел. +7 (87922) 65353 www.strela-avto.ru

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ИСТОЧНИК KP.RU

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