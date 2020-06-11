В Ставрополе рассказали, кто поборется за пост мэра города

11 Июнь 2020 2020-06-11T14:44:57+03:00

Депутаты городской Думы проголосуют за кандидатов сегодня, в 17:00

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Сегодня, 11 июня в краевом центре завершился второй этап конкурсного отбора кандидатов на пост главы Ставрополя.

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Из пяти претендентов комиссия отобрала двоих. Это Иван Ульянченко, ныне министр труда и соцзащиты населения Ставрополья и Игорь Серов, градоначальник Михайловска.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что депутаты Думы Ставрополя проголосуют за кандидатов сегодня, в 17:00.

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Итоги конкурса должны объявить сегодня вечером, 11 июня (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU