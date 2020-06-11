На Ставрополье прошла акция «Испеки пирог и скажи «спасибо»
На Ставрополье набирает обороты акция «Испеки пирог и скажи спасибо», посвященная Дню России. Сладкие подарки получают медики, находящиеся на передовой по борьбе с пандемией.
Сегодня, 11 июня, активисты волонтерских отрядов Ессентуков поучаствовали во флешмобе «Сладкое спасибо».
Они испекли сдобные булочки, украсили изделия тематическим узором в цвете триколора и развезли подарки в медицинские учреждения, в том числе и врачам станции «Скорой помощи», поблагодарив их за нелегкий труд.
Ранее в Ставрополе представительницы городского Совета женщин приготовили 200 пирогов и тортов и подарили их медикам.
ИСТОЧНИК KP.RU