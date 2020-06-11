2020-06-11T14:49:59+03:00
Общество

На Ставрополье прошла акция «Испеки пирог и скажи «спасибо»

Подарки получают медики, находящиеся на передовой по борьбе с пандемией
Ася АСРЯН@asya1693
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Фото: пресс-служба администрации СтаврополяФото: пресс-служба администрации Ставрополя
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На Ставрополье набирает обороты акция «Испеки пирог и скажи спасибо», посвященная Дню России. Сладкие подарки получают медики, находящиеся на передовой по борьбе с пандемией.

Сегодня, 11 июня, активисты волонтерских отрядов Ессентуков поучаствовали во флешмобе «Сладкое спасибо».

Они испекли сдобные булочки, украсили изделия тематическим узором в цвете триколора и развезли подарки в медицинские учреждения, в том числе и врачам станции «Скорой помощи», поблагодарив их за нелегкий труд.

Ранее в Ставрополе представительницы городского Совета женщин приготовили 200 пирогов и тортов и подарили их медикам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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