На Ставрополье полным ходом идут работы на виноградниках

11 Июнь 2020 2020-06-11T15:42:30+03:00

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До уборки винограда еще далеко, но чтобы получить хороший урожай, за насаждениями нужен постоянный уход. Сегодня виноградари Левокумья проводят прополку и устанавливают шпалеру.

На территории районавозделыванием виноградной лозызанимаются четыре сельскохозяйственных предприятия(ЗАО «Заря» в пос. Заря, ЗАО «Левокумское» в пос.Новокумском, ОАО АФ «Феникс» и СПК «Левокумье» в с. Левокумском). Общая площадь насаждений составляет 1172 га.

Виноградарство - одно из основных направлений сельского хозяйства в районе. Здесь выращивают такие сорта как Ркацетели, Саперави, Молдова, Левокумский устойчивый(является одним из основных технических сортов, выращиваемых в крае).

ИСТОЧНИК KP.RU