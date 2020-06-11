11 Июнь 2020 2020-06-11T16:19:54+03:00

После завершения ремонта кровли подрядчик возместил причинённый ущерб всем владельцам квартир

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В Ставрополе жильцам залитых квартир возместили ущерб после некачественного ремонта крыши. Так, на телефон доверия губернатора Владимира Владимирова позвонила жительницы дома № 5 по проспекту Юности краевого центра.

Женщина пожаловалась главе региона, что во время капитального ремонта крыши её квартира пострадала от начавшихся ливней. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления госжилинспекции

По словам ставропольчанки, однажды пришлось вынести более 100 ведер воды. После завершения ремонта кровли подрядчик возместил причинённый ущерб всем владельцам квартир.

Аналогичная проверка вместе с прокуратурой проводится и в доме № 8 по улице Фроленко Ставрополя.

ИСТОЧНИК KP.RU