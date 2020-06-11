Ставрополье достигло плато по коронавирусу

11 Июнь 2020 2020-06-11T16:16:32+03:00

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Ставрополье достигло плато, когда число жителей края, выздоровевших от новой коронавирусной инфекции, превысило число заболевших. Об этом сегодня, 11 июня заявил и.о. министра здравоохранения региона Юрий Литвинов.

По его словам, коэффициент распространения инфекции равен 1. Пока сохраняется полный объем развернутого коечного фонда. На сегодня это 2803 койки, 80% которых не задействовано.

Закуплены тест-системы для иммуноферментного анализа.

В больницах края восстанавливаются объемы плановой медицинской помощи, постепенно возвращаются профилактические осмотры.

- Расслабляться пока рано. Мы по-прежнему регистрируем заболевших новой коронавирусной инфекцией. Поэтому сохранение положительных тенденций, которых мы достигли в борьбе с коронавирусом, возможно только при соблюдении всех мер личной и коллективной безопасности, - призвал Юрий Литвинов.

ИСТОЧНИК KP.RU