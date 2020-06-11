В Дагестане мужчина убил старушку

11 Июнь 2020 2020-06-11T18:29:24+03:00

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Следователи открыли уголовное дело в Дагестане. Мужчина убил пожилую женщину, сообщает пресс-служба Следственного комитета по республике.

Инцидент произошел 7 июня в Дербенте. Полицейские обнаружили тело 68-летней женщины. Злоумышленника выдали отпечатки пальцев.

- В ходе осмотра места происшествия были обнаружены и изъяты следы пальцев рук, по результатам исследования которых экспертами установлено их совпадение с оттисками пальцев руки на дактилокарте 43-летнего местного жителя, - сказано в сообщении.

Ранее мужчина был судим за кражи. Сейчас он находится под стражей. Расследование уголовного дела по первой части 105 статьи УК РФ (убийство) продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU