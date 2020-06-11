Жителя Ингушетии подозревают в связях с боевиками

11 Июнь 2020 2020-06-11T20:28:46+03:00

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Следователи взяли вероятного ученика лагеря боевиков. Житель Ингушетии участвовал на стороне террористов в столкновениях в Сирии. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по республике.

С сентября 2015 года мужчина пребывал за рубежом. Вооруженный участник террористической организации оказывал сопротивление солдатам правительственных войск Сирии. В том же году он прошел обучение в лагере боевиков.

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Против него возбудили уголовное дело по статье 205.3 УК РФ (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности) и части второй статьи 208 УК РФ (участие в вооруженном формировании, не предусмотренном федеральным законом).

Мужчине грозит до 20 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU