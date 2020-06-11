Медики отрепетировали "Марш Врачей" в Железноводске

11 Июнь 2020 2020-06-11T20:26:14+03:00

"Марш Врачей" посвящен медикам, работающим в тяжелое время: в частности - во время Великой Отечественной войны

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На Ставрополье организуют парад врачей. Медицинские работники пройдут по улице Железноводска. Их будет сопровождать духовой оркестр. Это показала администрация города-курорта.

Мероприятие пройдет под лозунгом "Спасибо врачам". В шествии поучаствуют медики центральной городской больницы. Работников выстроят в колонны. Всех людей отдалят друг от друга на социальную дистанцию.

По предварительной информации, в марше пройдут несколько сотен человек. Ключевым атрибутом акции будет белые халаты и маски.

Марш Врачей в Железноводске.Видео: мэрия города

- Военврачи во время Великой Отечественной войны спасали жизни раненных в схватках с фашистами, а современные медики один на один сражаются с коронавирусом, и мы хотим их поблагодарить, - комментирует мероприятие мэр Железноводска Евгений Моисеев.

Марш стартует 24 июня, в десять дня. Медики пройдут по центральной улице города. Конечная точка - Вечный огонь, к которому все участники возложат цветы.

ИСТОЧНИК KP.RU