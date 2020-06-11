Медики отрепетировали "Марш Врачей" в Железноводске
На Ставрополье организуют парад врачей. Медицинские работники пройдут по улице Железноводска. Их будет сопровождать духовой оркестр. Это показала администрация города-курорта.
Мероприятие пройдет под лозунгом "Спасибо врачам". В шествии поучаствуют медики центральной городской больницы. Работников выстроят в колонны. Всех людей отдалят друг от друга на социальную дистанцию.
По предварительной информации, в марше пройдут несколько сотен человек. Ключевым атрибутом акции будет белые халаты и маски.
Марш Врачей в Железноводске.Видео: мэрия города
- Военврачи во время Великой Отечественной войны спасали жизни раненных в схватках с фашистами, а современные медики один на один сражаются с коронавирусом, и мы хотим их поблагодарить, - комментирует мероприятие мэр Железноводска Евгений Моисеев.
Марш стартует 24 июня, в десять дня. Медики пройдут по центральной улице города. Конечная точка - Вечный огонь, к которому все участники возложат цветы.
ИСТОЧНИК KP.RU