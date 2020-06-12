2020-06-12T08:16:56+03:00
Происшествия

Один пациент с COVID-19 скончался на Ставрополье за сутки

Глава региона Владимир Владимиров сообщает новые данные оперативного штаба по борьбе с коронавирусом
Евгения СОКОРЕВА
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--Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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За сутки в Ставропольском крае с подтвержденным статусом COVID-19 скончался еще один пациент. Всего летальных исходов 67. А число выявленных случаев заражения выросло на 84 до 3509. Новые данные оперативного штаба по борьбе с коронавирусом сообщил глава региона Владимир Владимиров.

- За прошедший день у нас выписаны из-под меднаблюдения 106 человек! - добавил Владимиров.

Губернатор также напомнил, что сегодня вступают в силу снятие ограничений по коронавирусу и переход на первый этап отмены запретов.

Ставрополье снимает ограничения по коронавирусу: какие послабления ждут край

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ИСТОЧНИК KP.RU

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