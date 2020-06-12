Один пациент с COVID-19 скончался на Ставрополье за сутки
За сутки в Ставропольском крае с подтвержденным статусом COVID-19 скончался еще один пациент. Всего летальных исходов 67. А число выявленных случаев заражения выросло на 84 до 3509. Новые данные оперативного штаба по борьбе с коронавирусом сообщил глава региона Владимир Владимиров.
- За прошедший день у нас выписаны из-под меднаблюдения 106 человек! - добавил Владимиров.
Губернатор также напомнил, что сегодня вступают в силу снятие ограничений по коронавирусу и переход на первый этап отмены запретов.
Ставрополье снимает ограничения по коронавирусу: какие послабления ждут край
ИСТОЧНИК KP.RU