В Ставрополе после изоляции заработали 110 летних кафе
В Ставрополе в связи с наступлением первого этапа снятия ограничений по коронавирусу в крае заработали свыше 110 летних кафе - уличных площадок при ресторанах, столовых и стационарных кафе в парках и других частях города.
Как рассказали в местной администрации, всех по-прежнему обязывают соблюдать ряд требований по недопущению заражения посетителей. Это обязательная регулярная дезинфекция, работа персонала строго в перчатках и защитных масках, а расстояние между столиками не должно быть меньше 1,5 метра.
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ИСТОЧНИК KP.RU