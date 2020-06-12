В Ставрополе после изоляции заработали 110 летних кафе

12 Июнь 2020 2020-06-12T10:50:06+03:00

В городе и крае наступил первый этап снятия ограничений по коронавирусу

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В Ставрополе в связи с наступлением первого этапа снятия ограничений по коронавирусу в крае заработали свыше 110 летних кафе - уличных площадок при ресторанах, столовых и стационарных кафе в парках и других частях города.

Как рассказали в местной администрации, всех по-прежнему обязывают соблюдать ряд требований по недопущению заражения посетителей. Это обязательная регулярная дезинфекция, работа персонала строго в перчатках и защитных масках, а расстояние между столиками не должно быть меньше 1,5 метра.

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ИСТОЧНИК KP.RU