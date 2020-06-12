Ессентуки в день России получили признание в любви от Пьера Ришара

12 Июнь 2020 2020-06-12T12:52:44+03:00

Знаменитый актер выразил надежду посетить город-курорт еще не раз [видео]

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Из далекой Франции в Ессентуки сегодня прилетел привет от знаменитого француза. К южному курорту Пьер Ришар проникся самыми теплыми чувствами на фестивале «Хрустальный источник». Год назад Ессентуки и Париж стали как никогда близки благодаря Пьеру.

В рамках кинофестиваля показали вечные комедии с Ришаром, прошли его встречи с поклонниками и сотни фотографий на память. Пьер признается, что частичка его сердца навсегда осталась в теплых Ессентуках.

- Мой визит в ваш город был удовольствием и даже счастьем, всего прекрасного, я люблю вас, - завершил свое обращение французский актер.

Он также выразил надежду посетить Ессентуки еще не раз и еще обязательно побывать на кинофестивале «Хрустальный источник».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="608" src="https://www.stav.kp.ru/video/embed/784590" frameborder="0"></iframe> Пьер Ришар поздравил всех с Днем России!.

ИСТОЧНИК KP.RU