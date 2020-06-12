Ессентуки в день России получили признание в любви от Пьера Ришара
Из далекой Франции в Ессентуки сегодня прилетел привет от знаменитого француза. К южному курорту Пьер Ришар проникся самыми теплыми чувствами на фестивале «Хрустальный источник». Год назад Ессентуки и Париж стали как никогда близки благодаря Пьеру.
В рамках кинофестиваля показали вечные комедии с Ришаром, прошли его встречи с поклонниками и сотни фотографий на память. Пьер признается, что частичка его сердца навсегда осталась в теплых Ессентуках.
- Мой визит в ваш город был удовольствием и даже счастьем, всего прекрасного, я люблю вас, - завершил свое обращение французский актер.
Он также выразил надежду посетить Ессентуки еще не раз и еще обязательно побывать на кинофестивале «Хрустальный источник».
Пьер Ришар поздравил всех с Днем России!.
ИСТОЧНИК KP.RU