2020-06-12T18:42:09+03:00
Общество

Нигерийские футболисты мечтают вернуться в Ессентуки

Ровно 2 года назад Ессентуки гостеприимно приняли нигерийскую сборную
Евгения СОКОРЕВА
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Фото: администрация ЕссентукиФото: администрация Ессентуки
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Ровно 2 года назад футбольная площадка Ессентуки Арена гостеприимно приняла нигерийскую сборную, которая выбрала курорт в качестве тренировочной базы мундиаля. За 3 недели футболистов с далекого континента ессентучане полюбили как родных.

Между играми нигерийские спортсмены гуляли по местным достопримечательностям, пили знаменитую воду Ессентуки в питьевых бюветах, ведь именно климат, минералка и бальнеологические факторы стали решающими для выбора Ессентуков в качестве тренировочной базы. В 2018 году за право стать частью ЧМ по футболу 2018 боролись Кисловодск, Железноводск , Лермонтов и Ессентуки. Город-курорт стал первым в регионе, кто принимал именитых спортсменов.

На память о своем пребывании нигерийская сборная подарила главе города Александру Некристову свой счастливый мяч, которым забили первый гол чемпионата. Спустя 2 года после памятной тренировки на ессентукском поле тренер сборной Гернот Рор от имени команды и своих помощников поздравил ессентучан с днем России. Сегодня он обратился с видеопосланием ко всем ессентучанам,– мы хорошо провели время, были окружены замечательными людьми, которые работали с ними во время тренировок, мы очень скучаем за Ессентуками и надеемся увидеться вновь, отметил Гернот Рор, в заключении, от всей сборной он пожелал самого главного, здоровья, что очень важно в наше время. Глава Ессентуков поблагодарил спортивную общественность Нигерии и выразил надежду на скорую встречу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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